独家：辉瑞倾向于放弃收购艾尔建的交易--消息人士

路透4月5日 - 据一名熟悉情况的消息人士周二表示，鉴于美国财政部推出遏制避税相关交易的新措施，制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)倾向于放弃其达成的以1,600亿美元收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)的交易。

上述要求匿名的消息人士称，两家公司及双方律师之间周二进行了磋商，目前为止尚未作出最终决定。

消息人士称，辉瑞方面并不愿意修改其与艾尔建之间交易的条款；根据新的税法规定，辉瑞将不再因纳税地迁往爱尔兰而受益。

辉瑞和艾尔建对上述消息不予置评。

美国财政部周一推出新举措，遏制税负倒置的并购交易。在这类交易中，企业通过将注册地迁至海外以达到减少税负的目的；尽管这类企业的纳税地发生变化，但其核心业务和管理层一般仍会留在美国。

辉瑞担心，美国奥巴马政府可能再次修改规定阻碍交易。

消息人士称，公司的律师已提出了为两家公司挽救此次倒置交易的替代方案，但双方对此兴趣不大。

他表示，“辉瑞清楚，财政部将会继续修改规定，应对新的并购方案。”

当前的一个主要交易障碍是，根据财政部新的规定，在倒置交易之前三年内购买的美国公司不能算作外国公司的资产。

这意味着艾尔建最近的交易，包括其与阿特维斯(Actavis)660亿美元的合并，250亿美元收购Forest Laboratories，以及50亿美元收购Warner Chilcott，都不能计入公司的资产，因此将无法满足此次交易的所有权要求。

消息人士称，新规的推出令辉瑞大感意外，辉瑞本来对实现与艾尔建之间1,600亿美元的交易信心满满。消息人士称，辉瑞管理层原先更倾向于认为，美国财政部会在临近去年年底时、也就是两家公司想方设法绕过现有法规之际，出台遏制税负倒置并购交易的规定。

消息人士称，辉瑞和艾尔建一直都备有退出策略。这两家制药公司都已同意，一旦美国法规出现不利的改变、导致合并后的公司将被视为美国本土企业而适用联邦所得税，那么任何一方都可以终止交易。

根据并购协议，终止交易的一方必须向另一方支付至多4亿美元的代价。

自2014年放弃收购英国药企阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)以来，辉瑞执行长Ian Read一直孜孜不倦地寻找并购伙伴，希望将公司注册地转移到欧洲。

消息人士称，Read对于收购艾尔建的行业逻辑以及合并能够节省税费深信不疑；但他在财政部的新举措面前退却了，并不想和美国当局打一场法律战。(完)