焦点：辉瑞和艾尔建取消双方1,600亿美元的并购交易

路透4月6日 - 美国制药商辉瑞(PFE.N)及总部位于爱尔兰的艾尔建(AGN.N)周三取消原定1,600亿美元的合并，这标志着美国总统奥巴马取得了一项重大胜利，他一直在推动限制企业通过海外并购交易降低税负。

辉瑞称，做出该决定是受美国财政部新规推动。财政部新规旨在抑制此类税负倒置交易。根据原来的规定，合并本可以使辉瑞因纳税地迁往爱尔兰而每年减少约10亿美元税负。爱尔兰的税率较低。

虽然财政部新规没有点出辉瑞和艾尔建的名字，但其中一项规定针对双方并购的一个特征--艾尔建过去一直是其他企业的主要收购方。

艾尔建执行长Brent Saunders在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，财政部新规不会阻碍该公司最早在秋季进行其他基于股票的并购交易。根据新规，过去三年通过外企与美国企业之间的并购交易而累积的持股，不得计入满足税负倒置门槛所需的帐面价值。

“制定一项临时规定以阻止这项交易，他们似乎确实做得不错，而且显然成功了，”Saunders说。

他表示，他将继续经营这家独立的公司，并同时侧重于交易和研发。艾尔将还将推进以405亿美元出售非专利药业务给以色列Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.TA)的计划。公司预计该交易将在6月前完成。

随着与艾尔建的合并计划流产，辉瑞表示，今年将决定是否剥离数以百计的非专利药，归入一家单独的公司。辉瑞在去年11月宣布与艾尔建的交易后，已将该计划的决定时间推迟到2019年。

辉瑞将向艾尔建支付1.5亿美元以补偿该交易支出。

艾尔建股价周三涨3.46%至244.74美元，周二大跌15%。辉瑞股价周三涨5%至32.93美元。

纽约E Squared Asset Management医疗保健投资组合经理Les Funtleyder表示，辉瑞即将推出诸多新产品，也有充足资金进行收购，不过并非艾尔建的规模。该公司持有辉瑞股票。他也表示，辉瑞会不会分拆成两家公司仍不明朗。

“这些大型公司确实有点不易管理，”Funtleyder表示，“但也是有不少策略能够将他们维系在一起，并提升其股东价值。”

一名熟悉情况的消息人士周二表示，决定取消交易的部分原因是，辉瑞担心即便自己做出调整以挽救这宗交易，美国奥巴马政府也可能再次修改规则加以阻挠。

奥巴马周二称全球避税是“巨大问题”，并敦促国会采取行动阻止美国企业通过并购交易实现避税。

美国遏制税负倒置交易的规定也破坏过其他并购计划。美国药厂艾伯维(AbbVie) (ABBV.N)在2014年放弃收购总部位于爱尔兰的同业Shire Plc (SHP.L)，当时奥巴马政府竭力打击税负倒置交易。艾伯维还为此向Shire支付16亿美元分手费。(完)