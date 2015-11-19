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国际财经 | 2015年 11月 19日 星期四 10:58 BJT

辉瑞以每股370-380美元求购艾尔建 双方正在磋商--消息

路透11月18日 - 消息人士透露，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)开出每股370-380美元的价格，计划收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)，目前双方正在磋商。此次收购价格约为1,500亿美元，将创下医疗行业最高。

消息人士称，双方已经加快谈判，不过美国财政部宣布加强对“税收倒置”的规定，使得交易时机愈发不确定，可能不会很快达成协议。由于该事件属于机密，消息人士要求匿名。

辉瑞拒绝置评，艾尔建没有回复置评请求。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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