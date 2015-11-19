辉瑞以每股370-380美元求购艾尔建 双方正在磋商--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透11月18日 - 消息人士透露，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)开出每股370-380美元的价格，计划收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)，目前双方正在磋商。此次收购价格约为1,500亿美元，将创下医疗行业最高。
消息人士称，双方已经加快谈判，不过美国财政部宣布加强对“税收倒置”的规定，使得交易时机愈发不确定，可能不会很快达成协议。由于该事件属于机密，消息人士要求匿名。
辉瑞拒绝置评，艾尔建没有回复置评请求。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。