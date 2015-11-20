独家：辉瑞与艾尔建磋商2-3%的收购分手费 或创最高纪录--消息

路透11月19日 - 消息人士透露，辉瑞(PFE.N)正在与艾尔建(Allergan)(AGN.N)就分手费占约1,500亿美元潜在收购案的2-3%进行磋商，这一比例与其他交易相符。

如果辉瑞放弃收购，将向艾尔建支付上述比例的分手费，这表明辉瑞相信合并面临的监管风险还达不到危及交易存亡的程度，虽然美国财政部计划本周收紧对企业税负倒置的监管，这是收购方案中的一个关键部分。

由于该交易本身将是有史以来规模最大的并购案之一，因此分手费仍将是最高纪录之一。

分手费是根据目标公司的规模制定，其中一位消息人士称，辉瑞-艾尔建分手费的比例与类似交易相比可能处于较低的水平。

此前最高纪录是威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)与沃达丰(Vodafone)(VOD.L)达成的100亿美元分手费，2013年威瑞森通讯拟以1,300亿美元收购沃达丰在Verizon Wireless持有的45%股份。

迄今支付的最高数额分手费是40亿美元，2011年美国电话电报公司(AT&T)(T.N)以390亿美元收购T-Mobile US Inc(TMUS.O)的计划因监管部门反对而未能实现。

消息人士警告称，分手费以及辉瑞-艾尔建收购案的其他方面还没有最终确定，双方还在等财政部公布有关税负倒置的最新规定。由于事关机密，消息人士要求匿名。

辉瑞与艾尔建均拒绝置评。

路透周三引述消息人士报导，辉瑞开出每股370-380美元的价格，计划收购艾尔建。艾尔建股价当前在300美元左右交投，暗示投资者仍担心收购案的前景。艾尔建周四收跌2.82%，报302.05美元。(完)