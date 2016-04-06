辉瑞和艾尔建正式宣布取消双方1,600亿美元的收购计划

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月6日 - 美国制药商辉瑞(PFE.N)及总部位于爱尔兰的艾尔建(AGN.N)正式宣布，取消原定1,600亿美元的并购，这标志着一直在推动反税负倒置的美国总统奥巴马取得了一项重大胜利。
在此之前，美国财政部周一公布了旨在抑制此类避税交易的新规定。根据原来的规定，合并本可以使辉瑞因纳税地迁往爱尔兰而减少税负。爱尔兰的税率较低。
一名熟悉情况的消息人士曾于周二表示，鉴于美国财政部推出遏制避税相关交易的新措施，制药商辉瑞倾向于放弃其达成的以1,600亿美元收购艾尔建的交易。
辉瑞周三表示，已经同意向艾尔建支付1.5亿美元用于支付与收购协议相关的赔偿支出。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。