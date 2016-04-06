辉瑞和艾尔建正式宣布取消双方1,600亿美元的收购计划

路透4月6日 - 美国制药商辉瑞(PFE.N)及总部位于爱尔兰的艾尔建(AGN.N)正式宣布，取消原定1,600亿美元的并购，这标志着一直在推动反税负倒置的美国总统奥巴马取得了一项重大胜利。

在此之前，美国财政部周一公布了旨在抑制此类避税交易的新规定。根据原来的规定，合并本可以使辉瑞因纳税地迁往爱尔兰而减少税负。爱尔兰的税率较低。

一名熟悉情况的消息人士曾于周二表示，鉴于美国财政部推出遏制避税相关交易的新措施，制药商辉瑞倾向于放弃其达成的以1,600亿美元收购艾尔建的交易。

辉瑞周三表示，已经同意向艾尔建支付1.5亿美元用于支付与收购协议相关的赔偿支出。(完)