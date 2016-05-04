专访：结缘艾尔建未果 辉瑞仍对并购兴趣浓厚--执行长Read

路透纽约5月3日 - 美国最大制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)执行长Ian Read周二表示，将考虑其它收购，对于规模和时间并无限制，只要交易具备合理性即可。此前辉瑞收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)的计划因美国政府阻挠而搁浅。

但他表示，辉瑞起码是暂时放弃了通过把总部迁至海外来降低税负的打算。当初辉瑞计划收购总部设在爱尔兰都柏林的艾尔建，主要理由就是降低税负。这宗规模达1,600亿美元的交易在上月告吹，因美国财政部发布了针对税负倒置(tax inversion)并购交易的严厉新规定。

辉瑞支付的税率要比欧洲同业高得多，这让2010年开始执掌公司的Read耿耿于怀。他是一位训练有素的会计师，辩称较高的税负让辉瑞在竞争中处于不利地位。

“我们必须更加努力工作，并且要更聪明一些，”Read在采访中称。“我们可以打败任何公司，无论他们有什么优势，如果我们能比他们更好地利用手中资源。”

Read称，辉瑞周二稍早公布了强劲的第一季财报，显示作为一家独立公司，辉瑞亦有能力让业务蒸蒸日上[nL3S18042L]。

“没有(艾尔建)，我们仍有一手好牌可打，”他说。

Read表示，辉瑞对有助于补强药品阵容、确保未来增长的交易仍感兴趣，不过他拒绝表示对哪些生技公司特别感兴趣。

“我们有现金与资源，我乐于考虑任何规模的交易；规模不是问题，”他表示，“问题在于对我们的股东而言是否合理。”

辉瑞计划在2016年底前决定是否出售或分拆其非专利药(generic drug)部门；这些产品的第一季营收为60亿美元。辉瑞的另一项业务--专利药营收则为70.3亿美元。

Read表示，辉瑞短期可能比较倾向收购创新药品企业；辉瑞去年斥资160亿美元收购非专利药制造商Hospira。

被问及未来并购交易较有可能在辉瑞决定是否分拆公司之前或之后进行时，Read表示无法提供时间表。“资产出现，然后就做买或不买的决定。”

Read表示，如果有重大并购的机会出现，辉瑞可能必须再度推迟是否分拆公司的决定；一如辉瑞宣布有意收购艾尔建时的情况。辉瑞起初将分拆与否的决定推迟两年，但在协议破裂后，重新恢复其2016年的原始期限。(完)