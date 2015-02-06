辉瑞拟150亿美元收购Hospira 以扩大医院用药产品线

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透2月5日 - 辉瑞(PFE.N)周四称将出资约150亿美元收购HospiraHSP.N，以增强非专利注射药物和生物药品仿制品产品线。
处方药万艾可和利瑞卡都是辉瑞的产品，但它的几大品牌，如降脂药立普妥和止痛药西乐葆，专利已经到期并面临廉价非专利药的竞争。辉瑞需要新的产品以维持获利增长。
辉瑞出价为每股现金90美元，较Hospira周三收盘股价高出39%。Hospira股价周四飙升35%至近88美元，而辉瑞上涨2.7%至32.93美元。
这是辉瑞收购阿斯利康(AZN.L)(AZN.N)未果后，最大的一次收购行动。
辉瑞称，此次行动显示出公司谋划资本布局，实现近期营收和每股盈余(EPS)增长的决心。公司预计，在该交易完成后的第一年每股盈余将增加10-12美分。
该交易仍需得到监管机构和股东的批准，预计将在今年稍晚完成。辉瑞预期可立即提振公司的获利，未来三年还可助辉瑞每年削减8亿美元成本。
辉瑞执行长Ian Read表示，收购Hospira的交易不会拖延辉瑞的分拆。公司曾表示，如果会计分析认为分拆合理，将在2017年前采取行动。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)