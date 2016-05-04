独家：辉瑞接洽Medivation表达收购意向--消息人士

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月3日 - 知情人士周二透露，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)已接洽美国癌症药物生产商Medivation Inc MDVN.O表达了收购意向，赛诺菲安万特 (SASY.PA)发出的93亿美元的收购要约因此越来越有可能面临挑战。
就在不到一周前赛诺菲安万特公开提出了每股52.50美元的现金收购要约，但后来被Medivation以价格过低为由拒绝，惹得赛诺菲安万特的抱怨。Medivation周二收跌0.84%，报57.52美元。
上述知情人士称，Medivation尚未决定是否应当与辉瑞开展谈判，目前正在与财务顾问和法律顾问进行讨论。知情人士还称，辉瑞是否会发出收购要约推进此事还是个未知数。
一些知情人士称，赛诺菲安万特并无计划提高收购价，在其发出新要约之前正在等待Medivation启动对自家业务的竞拍。
由于上述事宜尚未公开，这些消息人士要求匿名。Medivation、赛诺菲安万特和辉瑞对此不予置评。
总部位于旧金山的Medivation以前列腺癌治疗药物Xtandi知名。
对于辉瑞而言，与Medivation的交易将意味着，在上月取消了以1,600亿美元并购总部位于爱尔兰的艾尔建(AGN.N)后，该公司再次尝试扩大专利药产品组合。
赛诺菲安万特寻求收购Medivation，希望借此向获利丰厚的肿瘤药物领域扩张。该公司的一种关键糖尿病治疗药物近来失去专利保护，正在设法弥补由此导致的营收下滑。(完)
(编译 孙国玉/汪红英；审校 白云/张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。