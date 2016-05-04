独家：辉瑞接洽Medivation表达收购意向--消息人士

路透5月3日 - 知情人士周二透露，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)已接洽美国癌症药物生产商Medivation Inc MDVN.O表达了收购意向，赛诺菲安万特 (SASY.PA)发出的93亿美元的收购要约因此越来越有可能面临挑战。

就在不到一周前赛诺菲安万特公开提出了每股52.50美元的现金收购要约，但后来被Medivation以价格过低为由拒绝，惹得赛诺菲安万特的抱怨。Medivation周二收跌0.84%，报57.52美元。

上述知情人士称，Medivation尚未决定是否应当与辉瑞开展谈判，目前正在与财务顾问和法律顾问进行讨论。知情人士还称，辉瑞是否会发出收购要约推进此事还是个未知数。

一些知情人士称，赛诺菲安万特并无计划提高收购价，在其发出新要约之前正在等待Medivation启动对自家业务的竞拍。

由于上述事宜尚未公开，这些消息人士要求匿名。Medivation、赛诺菲安万特和辉瑞对此不予置评。

总部位于旧金山的Medivation以前列腺癌治疗药物Xtandi知名。

对于辉瑞而言，与Medivation的交易将意味着，在上月取消了以1,600亿美元并购总部位于爱尔兰的艾尔建(AGN.N)后，该公司再次尝试扩大专利药产品组合。

赛诺菲安万特寻求收购Medivation，希望借此向获利丰厚的肿瘤药物领域扩张。该公司的一种关键糖尿病治疗药物近来失去专利保护，正在设法弥补由此导致的营收下滑。(完)