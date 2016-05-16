辉瑞欲买下湿疹凝胶药物厂商Anacor 交易金额为52亿美元

路透5月16日 - 美国制药业巨擘辉瑞(Pfizer)(PFE.N)将收购同业Anacor PharmaceuticalsANAC.O，从而将一种湿疹凝胶药物纳入自己的产品组合。本交易价值52亿美元，仅仅一个月前辉瑞刚刚取消收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)的计划。

Anacor股价周一最高涨至101.08美元，高于每股99.25美元现金的收购报价。双方在声明中称，这宗纯现金收购交易的价值中考虑了将Anacor的未偿还可转债转为股份。

这桩交易暗示，辉瑞的并购策略已经从降低税负转变为充实自身的产品系列，随后公司将在2016年底就出售或剥离非专利药品业务作出决定。之前辉瑞欲以1,600亿美元收购总部设在都柏林的艾尔建，是出于避税考虑。

分析师称，近期生物科技类企业的估值回落，可能刺激辉瑞对交易的兴趣。另有报导称，该公司正在洽谈收购癌症药物生产商MedivationMDVN.O。

根据截至3月31日Anacor的完全摊薄后流通股数量计算，这宗交易的股权价值为44.5亿美元。截至上周五收盘，其股价年内已跌43%。

收购Anacor可使辉瑞获得非甾体局部用凝胶药物crisaborole。美国食品药物管理局目前正在就crisaborole可否用于治疗轻至中度湿疹进行审查。

辉瑞表示相信crisaborole的营收有潜力达到或超过20亿美元。

Wedbush的分析师David Nierengarten说，鉴于1.808亿美元的解约费对于如此规模的交易而言相对较低，因此有可能会出现其他收购报价。(完)