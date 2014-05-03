版本:
中国
国际财经 | 2014年 5月 4日 星期日 07:39 BJT

辉瑞提高收购出价 遭阿斯利康回绝

路透伦敦5月2日 -英国制药商阿斯利康(AZN.L)董事会周五表示，已回绝美国同业辉瑞(PFE.N)提高至1,060亿美元的收购提案，并表示辉瑞的最新出价低估阿斯利康价值。

“辉瑞的提案将严重稀释阿斯利康股东在公司独特产品预备阵容的潜在利益，将对产品推出带来风险，”董事长Leif Johansson表示。“因此，董事会毫不犹豫回绝这项提案。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐