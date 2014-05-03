辉瑞提高收购出价 遭阿斯利康回绝

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透伦敦5月2日 -英国制药商阿斯利康(AZN.L)董事会周五表示，已回绝美国同业辉瑞(PFE.N)提高至1,060亿美元的收购提案，并表示辉瑞的最新出价低估阿斯利康价值。
“辉瑞的提案将严重稀释阿斯利康股东在公司独特产品预备阵容的潜在利益，将对产品推出带来风险，”董事长Leif Johansson表示。“因此，董事会毫不犹豫回绝这项提案。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透阿姆斯特丹4月14日 - 菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周五改变寻求并购的想法，称该公司目前不适宜进行并购，而是会将注意力集中在执行其商业计划上。
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)