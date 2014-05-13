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市场报道 | 2014年 5月 13日 星期二 14:40 BJT

美国个股：辉瑞阐明收购阿斯利康的理由，称愿意与对方董事会接洽

路透伦敦5月13日 - 美国制药商辉瑞 周二继续向收购目标--英国第二大制药商阿斯利康 施加压力，称对一家不合并就将独自面临挑战的公司而言，自己提出的报价令人难以抗拒。

辉瑞发表声明阐述收购阿斯利康的理由，而短短几个小时以后，辉瑞执行长就将在英国议会解释公司为何希望进行此项交易。

阿斯利康已经拒绝了辉瑞提出的1,060亿美元收购报价，但市场普遍预计辉瑞将在本周稍晚重新提出更高报价。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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