美国个股：辉瑞阐明收购阿斯利康的理由，称愿意与对方董事会接洽

路透伦敦5月13日 - 美国制药商辉瑞 周二继续向收购目标--英国第二大制药商阿斯利康 施加压力，称对一家不合并就将独自面临挑战的公司而言，自己提出的报价令人难以抗拒。

辉瑞发表声明阐述收购阿斯利康的理由，而短短几个小时以后，辉瑞执行长就将在英国议会解释公司为何希望进行此项交易。