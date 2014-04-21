辉瑞拟斥资上千亿美元收购阿斯利康

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦4月20日 -英国星期日泰晤士报报导，美国制药巨头辉瑞(Pfizer)(PFE.N)已接洽英国同业阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)，提出以600亿英镑(1,010亿美元)收购后者。
报导援引资深投资银行人士与行业消息人士的话称，双方已就该交易有过非正式会谈，不过在阿斯利康拒绝了这项提议后，目前并没有进行谈判。
辉瑞和阿斯利康均不愿就该报导对路透置评。
阿斯利康是英国第二大制药集团，近来频频被视为潜在的收购目标，因为该公司几种畅销药物的专利即将到期，令其未来的增长前景增添变数。
尽管面临这些问题，阿斯利康正在研发的试验阶段癌症药物仍吸引到市场注意。这可能也是辉瑞的兴趣所在，因为该公司也面临着专利损失，特别是胆固醇药物立普妥(Lipitor)。
辉瑞可能动用通过海外子公司积累的现金进行收购。如果此前该公司将这些资金汇回美国，将须缴纳高额税金。
辉瑞上次大手笔收购是在2009年，当时该公司斥资680亿美元买下美国同业惠氏(Wyeth)。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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