辉瑞阐明收购阿斯利康的理由 称愿意与对方董事会接洽

路透伦敦5月13日 -美国制药商辉瑞(PFE.N)周二继续向收购目标--英国第二大制药商阿斯利康(AZN.L)施加压力，称对一家不合并就将独自面临挑战的公司而言，自己提出的报价令人难以抗拒。

辉瑞发表声明阐述收购阿斯利康的理由，而短短几个小时以后，辉瑞执行长就将在英国议会解释公司为何希望进行此项交易。

阿斯利康已经拒绝了辉瑞提出的1,060亿美元收购报价，但市场普遍预计辉瑞将在本周稍晚重新提出更高报价。(完)

(编译 许娜；审校 杜明霞)

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