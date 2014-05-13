辉瑞阐明收购阿斯利康的理由 称愿意与对方董事会接洽

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透伦敦5月13日 -美国制药商辉瑞(PFE.N)周二继续向收购目标--英国第二大制药商阿斯利康(AZN.L)施加压力，称对一家不合并就将独自面临挑战的公司而言，自己提出的报价令人难以抗拒。
辉瑞发表声明阐述收购阿斯利康的理由，而短短几个小时以后，辉瑞执行长就将在英国议会解释公司为何希望进行此项交易。
阿斯利康已经拒绝了辉瑞提出的1,060亿美元收购报价，但市场普遍预计辉瑞将在本周稍晚重新提出更高报价。(完)
(编译 许娜；审校 杜明霞)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。