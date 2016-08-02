辉瑞收购Bamboo 以提高在基因疗法领域的地位

路透8月1日 - 美国辉瑞(Pfizer)(PFE.N)称，已收购开发基因疗法的私人公司Bamboo Therapeutics，以提高其在罕见疾病治疗领域的地位，该交易的估值至多为6.45亿美元。

基因疗法旨在向有缺陷的细胞植入矫正基因，这领域的研究已有25年历史，但多次遭遇挫折，并一直深受安全担忧的困扰。

不过，发现将替代基因植入细胞的更好办法令前景变得日益乐观。

Bamboo成立于2014年，致力于推动Richard Jude Samulski博士的工作。Samulski是实现利用腺相关病毒(AAV)作为载体来用健康基因替代缺陷基因这一可能性的第一人，被视为该领域的先驱人物。

通过这项收购，辉瑞将获得Bamboo用于治疗罕见疾病的实验性基因疗法。(完)