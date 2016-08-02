辉瑞收购Bamboo 以提高在基因疗法领域的地位

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透8月1日 - 美国辉瑞(Pfizer)(PFE.N)称，已收购开发基因疗法的私人公司Bamboo Therapeutics，以提高其在罕见疾病治疗领域的地位，该交易的估值至多为6.45亿美元。
基因疗法旨在向有缺陷的细胞植入矫正基因，这领域的研究已有25年历史，但多次遭遇挫折，并一直深受安全担忧的困扰。
不过，发现将替代基因植入细胞的更好办法令前景变得日益乐观。
Bamboo成立于2014年，致力于推动Richard Jude Samulski博士的工作。Samulski是实现利用腺相关病毒(AAV)作为载体来用健康基因替代缺陷基因这一可能性的第一人，被视为该领域的先驱人物。
通过这项收购，辉瑞将获得Bamboo用于治疗罕见疾病的实验性基因疗法。(完)
(编译 侯雪苹；审校 汪红英)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。