英国对辉瑞开出近1.07亿美元罚单 因哄抬抗癫痫药价格

路透伦敦12月7日 - 英国竞争监管机构周三表示，已对辉瑞公司(PFE.N)开出创纪录的8,420万英镑(1.0654亿美元)罚单，因该公司将一种抗癫痫药价格哄抬2,600%。

英国竞争和市场管理局(The Competition and Markets Authority)对医药公司Flynn Pharma也罚款520万英镑，因其2012年参与哄抬苯妥英钠胶囊价格。

辉瑞以往自己以Epanutin的品牌营销该药品，但2012年9月将营销权出售给Flynn，之后该产品被改头换面，价格大幅上涨。(完)