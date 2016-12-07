英国对辉瑞开出近1.07亿美元罚单 因哄抬抗癫痫药价格

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月7日 - 英国竞争监管机构周三表示，已对辉瑞公司(PFE.N)开出创纪录的8,420万英镑(1.0654亿美元)罚单，因该公司将一种抗癫痫药价格哄抬2,600%。
英国竞争和市场管理局(The Competition and Markets Authority)对医药公司Flynn Pharma也罚款520万英镑，因其2012年参与哄抬苯妥英钠胶囊价格。
辉瑞以往自己以Epanutin的品牌营销该药品，但2012年9月将营销权出售给Flynn，之后该产品被改头换面，价格大幅上涨。(完)
(编译 李春喜 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。