焦点：为成功收购阿斯利康 辉瑞或须提高现金比例和总报价

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 阿斯利康投资者认为原报价的30%现金比例太低
* 辉瑞可能增加现金比例，但受限于注册地迁往英国
* 其他竞购者寥寥无几，安进表示无兴趣
路透伦敦4月29日 -投资者相信，美国药企辉瑞(Pfizer)(PFE.N)要想成功收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)，就必须将报价提高至约1,050-1,100亿美元，并增加报价中的现金比例。
辉瑞执行长IanRead周一透露曾两度向阿斯利康报价并均遭拒绝，从而公开摊牌并施压后者。根据英国并购法规，他面临着在5月26日之前“要么行动要么闭嘴”的选择。
重要的是，在辉瑞股价跳涨之后，Read知道他拥有众多辉瑞股东的支持，同时也没有出现竞争性报价的威胁。
Read及其团队将利用这段时间来考虑如何提高原来报价的吸引力。1月时，辉瑞曾报价588亿英镑(988亿美元)，或每股46.61英镑，其中现金和股票各占30%和70%。
阿斯利康表示该报价差得“很远”，还特别指出现金比例小，这可能会让投资者在辉瑞实施雄心勃勃的超级并购时面临相关风险。
迄今，阿斯利康拒绝与辉瑞谈判--不过并未排除共同磋商的可能性。而且一名接近该公司的人士表示，新报价的现金比例很关键，将决定未来的并购能否推进。
现金也是阿斯利康股东最看重的。
“想要有进展，辉瑞需要找到一条能让阿斯利康管理层表示支持的路子，感觉需要具有一定价值的东西才行，报价中的现金比例需要更高，”Jupiter基金管理公司(JUP.L)的Alastair Gunn说道。该公司是阿斯利康的前20大投资者之一。
Jefferies的分析师认为，辉瑞可以用现金股票各占50%的收购条件达成交易，价格相当于每股至少50英镑。
路透联系过的几位投资者均证实，他们希望交易价格能达到每股50英镑或更高。其中SVM资产管理公司的NeilVeitch预计最后成交价可能介于每股52-53英镑。
由于这宗收购的一个关键目标是，合并后的集团总部搬到英国能享受税惠，辉瑞能拿出的现金是有限的，因为按规定，集团至少有20%的股东必须在英国。
“我们估计辉瑞将需要最少发行约550亿美元股票，才能达到这个要求。”Jefferies称。
穆迪分析师MichaelLevesque称，在原有的现金为30%的比例基础上，辉瑞能够通过海外资金渠道募集到全部所需的现金。
不过，将现金比例提高到50%将要靠一定规模的举债才能实现。
**争取股东支持**
两位与阿斯利康关系密切的人士说，阿斯利康执行长PascalSoriot如今的首要任务之一就是说服股东，并且已经安排好与大小股东的会议。
Soriot和董事长LeifJohansson也将衡量替代选项，包括分拆感染和神经科学等非核心治疗业务，或者是进行并购。
但准备从辉瑞手中抢亲的白衣骑士可能寥寥无几--因为很少有公司能像辉瑞一样，享受到并购阿斯利康后的成本和节税效益。
美国生物科技公司安进(Amgen)(AMGN.O)是有理由收购阿斯利康的公司之一，因为双方正在共同研发多项药物；但熟悉安进的消息人士周二说，该公司没有兴趣加入这场战局。
另一家拥有并购经验的大药商是法国药厂赛诺菲(SASY.PA)，但公司总裁ChrisViehbacher周二表示计划坚持只进行较小规模的并购。
葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)也很有希望能从收购阿斯利康中获得效益，但该公司多年来一直表示无意进行大手笔并购。(完)
(编译 朱晓军/白云/李婷仪 审校 张荻/徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。