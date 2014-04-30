焦点：为成功收购阿斯利康 辉瑞或须提高现金比例和总报价

* 阿斯利康投资者认为原报价的30%现金比例太低

* 辉瑞可能增加现金比例，但受限于注册地迁往英国

* 其他竞购者寥寥无几，安进表示无兴趣

路透伦敦4月29日 -投资者相信，美国药企辉瑞(Pfizer)(PFE.N)要想成功收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)，就必须将报价提高至约1,050-1,100亿美元，并增加报价中的现金比例。

辉瑞执行长IanRead周一透露曾两度向阿斯利康报价并均遭拒绝，从而公开摊牌并施压后者。根据英国并购法规，他面临着在5月26日之前“要么行动要么闭嘴”的选择。

重要的是，在辉瑞股价跳涨之后，Read知道他拥有众多辉瑞股东的支持，同时也没有出现竞争性报价的威胁。

Read及其团队将利用这段时间来考虑如何提高原来报价的吸引力。1月时，辉瑞曾报价588亿英镑(988亿美元)，或每股46.61英镑，其中现金和股票各占30%和70%。

阿斯利康表示该报价差得“很远”，还特别指出现金比例小，这可能会让投资者在辉瑞实施雄心勃勃的超级并购时面临相关风险。

迄今，阿斯利康拒绝与辉瑞谈判--不过并未排除共同磋商的可能性。而且一名接近该公司的人士表示，新报价的现金比例很关键，将决定未来的并购能否推进。

现金也是阿斯利康股东最看重的。

“想要有进展，辉瑞需要找到一条能让阿斯利康管理层表示支持的路子，感觉需要具有一定价值的东西才行，报价中的现金比例需要更高，”Jupiter基金管理公司(JUP.L)的Alastair Gunn说道。该公司是阿斯利康的前20大投资者之一。

Jefferies的分析师认为，辉瑞可以用现金股票各占50%的收购条件达成交易，价格相当于每股至少50英镑。

路透联系过的几位投资者均证实，他们希望交易价格能达到每股50英镑或更高。其中SVM资产管理公司的NeilVeitch预计最后成交价可能介于每股52-53英镑。

由于这宗收购的一个关键目标是，合并后的集团总部搬到英国能享受税惠，辉瑞能拿出的现金是有限的，因为按规定，集团至少有20%的股东必须在英国。

“我们估计辉瑞将需要最少发行约550亿美元股票，才能达到这个要求。”Jefferies称。

穆迪分析师MichaelLevesque称，在原有的现金为30%的比例基础上，辉瑞能够通过海外资金渠道募集到全部所需的现金。

不过，将现金比例提高到50%将要靠一定规模的举债才能实现。

**争取股东支持**

两位与阿斯利康关系密切的人士说，阿斯利康执行长PascalSoriot如今的首要任务之一就是说服股东，并且已经安排好与大小股东的会议。

Soriot和董事长LeifJohansson也将衡量替代选项，包括分拆感染和神经科学等非核心治疗业务，或者是进行并购。

但准备从辉瑞手中抢亲的白衣骑士可能寥寥无几--因为很少有公司能像辉瑞一样，享受到并购阿斯利康后的成本和节税效益。

美国生物科技公司安进(Amgen)(AMGN.O)是有理由收购阿斯利康的公司之一，因为双方正在共同研发多项药物；但熟悉安进的消息人士周二说，该公司没有兴趣加入这场战局。

另一家拥有并购经验的大药商是法国药厂赛诺菲(SASY.PA)，但公司总裁ChrisViehbacher周二表示计划坚持只进行较小规模的并购。

葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)也很有希望能从收购阿斯利康中获得效益，但该公司多年来一直表示无意进行大手笔并购。(完)

(编译 朱晓军/白云/李婷仪 审校 张荻/徐文焰)

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