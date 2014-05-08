《热点透视》出于反垄断目的 中国势必要对辉瑞收购案动一番手术

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby 编译 郑茵

路透香港5月8日 -中国的竞争监管机构简直没办法拒绝这样一个大好机会，对美国制药商辉瑞(PFE.N)以1,060亿美元收购同业阿斯利康(AZN.L)的计划挑剔一番。辉瑞可要准备好了，收购计划会按照反垄断要求进行某些修改，不过，先让阿斯利康董事会和自己站到一边来，可能对事情会有帮助。

关于这两家公司合并的任何正式计划，中国都可以审查，尽管没有一家是中国企业。是否具有管辖权，取决于每家公司在中国的年营收是否超过6,400万美元，两家显然都达标了。阿斯利康去年在中国大陆营收为18亿美元。辉瑞没有透露详细数字，但仅去年第四季中国营收的增幅就已经超过了申报门槛。

中国商务部的情况不好判断，主要因为其并购监管规定都是新的--2008年才开始实行。拖延也不无可能。商务部目前还要审查广告代理公司阳狮集团(Publicis)(PUBP.PA)与宏盟集团(Omnicom)(OMC.N)、以及水泥巨头HolcimHOLN.VX和LafargeLAFP.PA的合并申请。从已宣布批准的并购案来看，平均等待时间已经达到200天。商务部还可以在进入审批阶段后再把申请打回去让双方公司重新提交，以此来争取时间。而且商务部似乎喜欢在欧盟和美国监管机构表态之后再发表意见。

这宗交易因为中国的阻挠而泡汤的可能性微乎其微。商务部在无条件批准数以百计并购案的同时只阻拦了一桩。多数决定都是合乎情理的。在审批2009年辉瑞收购惠氏案时，商务部担心合并后的公司会主导动物病毒疫苗的销售。在辉瑞承诺剥离旗下位于中国的特定动物保健资产后，收购获得了批准。

目前这宗并购案如要获得通过，几乎肯定会做一些调整。中国在控制消费者物价这一问题上十分敏感，而两公司均专长于治疗高胆固醇和糖尿病这类富贵病的药物，随着中国人腰围的不断增大，这类病例也在增加。两家公司业务重合的地方可能引起当局的忧虑。辉瑞称其降胆固醇药物立普妥(Lipitor)在中国销量第一；而阿斯利康的同类药物Crestor则在全球力拔头筹。

如何缓解这种忧虑？办法之一是先一步表态将会作出补救或者分拆业务。在阿斯利康的董事会拒不谈判的情况下，这恐怕不容易。辉瑞要是聪明的话就会提高报价以获得阿斯利康董事会的推荐，如此才有可能把这种不可避免的排斥反应降到最低。(完)

(译文审校 王冠中)

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