辉瑞将投资3.5亿美元在杭州建设生物科技中心

路透上海6月28日 - 美国医药公司辉瑞(PFE.N)将在中国投资3.5亿美元建设一座生物科技中心，这是全球医药巨头为加快药品审批速度，纷纷在中国投资设施的最新一例。中国是全球第二大药品市场。

辉瑞周二在声明中称，新设施选址在东部的杭州市，这将是辉瑞在亚洲的首个生物科技中心，预计将于2018年竣工。

全球医药巨头正越来越倾向于寻找聪明的办法来开发中国的医疗保健市场，据咨询公司IMS Health估计，到2018年这个市场的规模将达到约1,850亿美元。这些方式从在中国投资设施，到收购、授权交易以及成立合资企业，目标是在与监管机构和政府打交道时获得优势。

辉瑞核心医疗集团总裁杨宇瀚在声明中称，“我们相信在杭州建立的辉瑞全球生物技术中心将助力实现中国制造2025的目标，提升中国制造业的高价值、高技术含量，并有助于创建一个真正创新和充满活力的生物制药产业。”(完)