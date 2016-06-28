辉瑞将投资3.5亿美元在杭州建设生物科技中心

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海6月28日 - 美国医药公司辉瑞(PFE.N)将在中国投资3.5亿美元建设一座生物科技中心，这是全球医药巨头为加快药品审批速度，纷纷在中国投资设施的最新一例。中国是全球第二大药品市场。
辉瑞周二在声明中称，新设施选址在东部的杭州市，这将是辉瑞在亚洲的首个生物科技中心，预计将于2018年竣工。
全球医药巨头正越来越倾向于寻找聪明的办法来开发中国的医疗保健市场，据咨询公司IMS Health估计，到2018年这个市场的规模将达到约1,850亿美元。这些方式从在中国投资设施，到收购、授权交易以及成立合资企业，目标是在与监管机构和政府打交道时获得优势。
辉瑞核心医疗集团总裁杨宇瀚在声明中称，“我们相信在杭州建立的辉瑞全球生物技术中心将助力实现中国制造2025的目标，提升中国制造业的高价值、高技术含量，并有助于创建一个真正创新和充满活力的生物制药产业。”(完)
(编译 李春喜 审校 汪红英)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。