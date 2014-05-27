焦点：辉瑞宣布放弃收购阿斯利康 但仍可能卷土重来

图为5月19日一名男子经过位于英格兰中部的阿斯利康公司的一块标志牌。 REUTERS/Phil Noble

路透伦敦/纽约5月26日 - 美国制药商辉瑞(PFE.N)周一放弃对英国同业阿斯利康(AZN.L)的将近700亿英镑(1,180亿美元)收购计划，因截止期限到来，而阿斯利康并未在最后一刻改变心意。

此前，这两家全球最大药企之间进行了长达一个月的公开较劲，还引发了英美两国关于就业和企业避税问题的政治担忧。

根据当前英国法规，这项收购要进入一个强制冷却期。阿斯利康可以在三个月后向辉瑞发出邀请，后者也可以在六个月后卷土重来，不论阿斯利康邀请与否。

辉瑞宣布放弃正好是在1600GMT截止时间之前的两个小时，辉瑞必须在这个期限之前决定是进行强行收购还是放弃。在最近提出的每股55英镑收购报价遭拒后，外界普遍预期辉瑞将会退出，至少暂时如此。

“阿斯利康董事会拒绝收购提议后，辉瑞宣布不计划收购该公司，”辉瑞称。

辉瑞曾承诺不会向阿斯利康发起敌意收购。阿斯利康董事会必须完全转变态度才能达成协议。这项交易原本将是有史以来最大的药企并购案。

“我们依然认为最终提议有吸引力，根据我们获知的信息来看，体现了阿斯利康的全部价值，”辉瑞董事长兼执行长Ian Read称。

很多分析师和投资者认为，辉瑞的最终报价将使阿斯利康回到谈判桌上进行认真磋商。

但阿斯利康认为每股53.50英镑的出价低估了公司价值并予以回绝，指出价格要高出10%，即至少每股58.85英镑，董事会才会考虑交易。

辉瑞曾敦促阿斯利康股东鼓动董事会参与本案，数名股东也对董事会的不让步表达过失望之情，而其他股东则支持公司的独立策略。

阿斯利康董事长Leif Johansson欢迎辉瑞放弃收购的决定，并称这可以使阿斯利康作为一家独立公司专注于其成长潜能。

接下来情况会如何进展，要看阿斯利康股价未来数周是否会下挫以及其股东推动重新与辉瑞达成交易的力度。

阿斯利康最大的股东贝莱德支持董事会拒绝辉瑞每股55英镑的报价，但敦促其未来重新展开协商。

**政治阻力**

辉瑞的收购提议遭到英国、瑞典和美国政界的反对。阿斯利康是英国和瑞典的企业合并而成，美国担心两家公司联姻会导致数以千计的岗位被裁掉。

最终，辉瑞报价以及最后时刻缺少回旋余地令交易夭折。

辉瑞盯上阿斯利康有多个理由，这原本会是辉瑞十四年来第四笔大型并购交易。

最重要的理由是，辉瑞希望利用近期所谓的避税势头，这样其可以在英国重建，支付的企业税就会低得多。辉瑞还可以利用海外囤积的数百亿美元资金，避免将这些巨额资金汇回国内所需缴纳的高额税费。

辉瑞还觊觎阿斯利康正在开发的几款前景光明的药物，尤其是几种有望带来丰厚回报的癌症药物。

阿斯利康管理层认为辉瑞严重低估该公司价值，就是因为其正在开发的药物。阿斯利康执行长Pascal Soriot称，预期到2023年的十年内公司营收将提高75%。

此次并购将使辉瑞成为营收计全球最大的制药公司。(完)

(编译 郑茵/王翔琼/李爽 审校 张荻)

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