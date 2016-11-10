独家：辉瑞正考虑出售或分拆消费者保健品部门--消息人士

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月9日 - 知情人士周三称，美国制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)正在评估将消费者保健品部门出售或是分拆，对该部门估值可能最高达140亿美元。
辉瑞若退出消费者保健品业务，将是该公司今年稍早放弃以1,600亿美元收购爱尔兰药商艾尔建(Allergan)(AGN.N)以来最大的企业动作之一。辉瑞的消费者保健品业务包括护唇膏Chapstick和止痛药Advil。
消息人士表示，事情目前还处于初步阶段，辉瑞也有可能选择保留该业务。
由于未获授权可公开谈论此事，消息人士要求不具名。辉瑞不愿置评。
今年稍早辉瑞才曾决定，不将受专利保护药品业务和非专利药业务分拆为两家公司。
执行长Ian Read在公司公布最新季报的电话会议时说，辉瑞正持续评估消费者业务和其他业务留在公司或是不留。
消费者业务年营收约35亿美元。
辉瑞若出售该业务或进行分拆，将是剥离消费者业务以精简业务组合的最新一家制药商。可直接在药房购买的非处方消费者药品，利润远低于处方药。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。