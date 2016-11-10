独家：辉瑞正考虑出售或分拆消费者保健品部门--消息人士

2013年11月5日，行人经过辉瑞在纽约总部的企业标识。 REUTERS/Adam Hunger

路透11月9日 - 知情人士周三称，美国制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)正在评估将消费者保健品部门出售或是分拆，对该部门估值可能最高达140亿美元。

辉瑞若退出消费者保健品业务，将是该公司今年稍早放弃以1,600亿美元收购爱尔兰药商艾尔建(Allergan)(AGN.N)以来最大的企业动作之一。辉瑞的消费者保健品业务包括护唇膏Chapstick和止痛药Advil。

消息人士表示，事情目前还处于初步阶段，辉瑞也有可能选择保留该业务。

由于未获授权可公开谈论此事，消息人士要求不具名。辉瑞不愿置评。

今年稍早辉瑞才曾决定，不将受专利保护药品业务和非专利药业务分拆为两家公司。

执行长Ian Read在公司公布最新季报的电话会议时说，辉瑞正持续评估消费者业务和其他业务留在公司或是不留。

消费者业务年营收约35亿美元。

辉瑞若出售该业务或进行分拆，将是剥离消费者业务以精简业务组合的最新一家制药商。可直接在药房购买的非处方消费者药品，利润远低于处方药。(完)