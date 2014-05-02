辉瑞对阿斯利康收购报价提高至1,060亿美元

路透伦敦5月2日 -美国药企辉瑞(PFE.N)周五表示，已将对英国药企阿斯利康(AZN.L)的收购报价提高至630亿英镑(1,060亿美元)，并称阿斯利康正评估该提议。

该报价合每股50英镑(84.47美元)。阿斯利康稍早拒绝了一项对其估值989亿美元的报价，合每股46.61英镑。

辉瑞寻求收购阿斯利康，以建立全球最大的制药企业。最近，医药保健行业掀起了一波并购大潮。

收购阿斯利康，可以增强辉瑞的抗癌药品组合，并且可以大量节省成本和税负。

不过这项收购在英国引发了政治争议。该交易有望成为英国企业被外企收购的最大一笔案例。

为了减轻政府的顾虑，辉瑞执行长IanRead致信英国首相卡梅伦，承诺将完成阿斯利康计划在剑桥新建的大型研发中心，并保留在Macclesfield的一个制造工厂。

Read还称，合并后公司将有20%的研发人员部署在英国。

辉瑞表示，阿斯利康称将在董事会评估最新收购提议后作出回复。按照辉瑞的报价，阿斯利康股东每股将可收到1.854股合并后公司股票及15.98英镑现金。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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