辉瑞与阿斯利康恢复合并谈判--WSJ

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透5月2日 -华尔街日报引述知情人士报导称，辉瑞(PFE.N)提高收购阿斯利康(AZN.L)的条件后，这两家药业巨头已重新展开合并谈判。
华尔街日报指出，重启谈判透露出，或许双方更加接近达成友好协议，但无法断言谈判会有何结果，报导并称，辉瑞的非正式出价条件内容不得而知。
彭博稍早报导称，辉瑞对阿斯利康的出价可能提高到630亿英镑以上，等于1,060亿美元以上，同时将提高现金比例，以利重启谈判。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。