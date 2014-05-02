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国际财经 | 2014年 5月 2日 星期五 14:10 BJT

辉瑞与阿斯利康恢复合并谈判--WSJ

路透5月2日 -华尔街日报引述知情人士报导称，辉瑞(PFE.N)提高收购阿斯利康(AZN.L)的条件后，这两家药业巨头已重新展开合并谈判。

华尔街日报指出，重启谈判透露出，或许双方更加接近达成友好协议，但无法断言谈判会有何结果，报导并称，辉瑞的非正式出价条件内容不得而知。

彭博稍早报导称，辉瑞对阿斯利康的出价可能提高到630亿英镑以上，等于1,060亿美元以上，同时将提高现金比例，以利重启谈判。(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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