辉瑞接近以140亿美元收购抗癌药生产商Medivation--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月21日 - 知情人士周日表示，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)正在与美国抗癌药生产商MedivationMDVN.O就以近140亿美元收购后者进行深入谈判，寻求增强肿瘤药物业务。
其中一名知情人士称，辉瑞已同意支付每股略超80美元，远远高于法国企业赛诺菲安万特(SASY.PA)4月时提出的每股52.5美元的报价。Medivation周五在纽约股市收报67.16美元。
路透本周稍早曾报导，辉瑞、赛诺菲、默克(MRK.N)、Celgene Corp (CELG.O)、以及Gilead Sciences Inc (GILD.O)均提出了收购意向。
知情人士称，截至目前，辉瑞在竞购Medivation中占上风，而且最早可能周一宣布达成交易，但谈判仍可能在最后一刻破裂。知情人士还称，辉瑞料全部、或至少大部分以现金来支付此次交易。
消息人士要求匿名，因谈判属机密。辉瑞和Medivation拒绝置评。金融时报周日稍早最先报导辉瑞接近达成收购Medivation的交易。
辉瑞力争获得Medivation的前列腺癌药物Xtandi，以及Medivation正在研制的乳腺癌药物Talazoparib。辉瑞的肿瘤药物包括乳腺癌药物Ibrance及其它一些疗效良好的肿瘤免疫药物产品。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
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