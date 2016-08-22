辉瑞接近以140亿美元收购抗癌药生产商Medivation--消息

路透8月21日 - 知情人士周日表示，辉瑞(Pfizer)(PFE.N)正在与美国抗癌药生产商MedivationMDVN.O就以近140亿美元收购后者进行深入谈判，寻求增强肿瘤药物业务。

其中一名知情人士称，辉瑞已同意支付每股略超80美元，远远高于法国企业赛诺菲安万特(SASY.PA)4月时提出的每股52.5美元的报价。Medivation周五在纽约股市收报67.16美元。

路透本周稍早曾报导，辉瑞、赛诺菲、默克(MRK.N)、Celgene Corp (CELG.O)、以及Gilead Sciences Inc (GILD.O)均提出了收购意向。

知情人士称，截至目前，辉瑞在竞购Medivation中占上风，而且最早可能周一宣布达成交易，但谈判仍可能在最后一刻破裂。知情人士还称，辉瑞料全部、或至少大部分以现金来支付此次交易。

消息人士要求匿名，因谈判属机密。辉瑞和Medivation拒绝置评。金融时报周日稍早最先报导辉瑞接近达成收购Medivation的交易。

辉瑞力争获得Medivation的前列腺癌药物Xtandi，以及Medivation正在研制的乳腺癌药物Talazoparib。辉瑞的肿瘤药物包括乳腺癌药物Ibrance及其它一些疗效良好的肿瘤免疫药物产品。(完)