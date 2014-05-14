辉瑞暗示阿斯利康收购价有上调余地

* 辉瑞暗示若阿斯利康同意谈判，可考虑提高报价

* Read表示，不能对研究费用支出作具体承诺

* 阿斯利康认为这种“投机取巧”的收购要约可能影响公司研发

* 但阿斯利康执行长表示若报价有吸引力，不排除接受的可能

* 英国政府表示，“在一定情况下”可能进行干预

* 阿斯利康股价上扬2%

路透伦敦5月13日 -美国制药商辉瑞(PFE.N)暗示，如果阿斯利康(AZN.L)同意谈判，之前提出的1,060亿美元收购报价还可以提高。与此同时，英国议会正在对辉瑞执行长进行询问，希望他就在英国的研究支出和工作机会问题作出承诺。

阿斯利康回应称，如果报价有吸引力将会考虑，但同时又指责辉瑞的收购提议有“投机取巧”之嫌，实际是想图谋避税，这可能有损公司声誉。

辉瑞执行长Ian Read明确表示，如果阿斯利康拒不进行谈判，不排除展开敌意收购的可能。阿斯利康执行长PascalSoriot随后站出来反击。

辉瑞对于阿斯利康的回绝表示沮丧，并在周二表示，与这家英国公司的董事会进行接洽，可能有助于制订出阿斯利康愿意向股东推荐的“最理想协议条件”。

Soriot回答议员问题时表示，辉瑞的收购提议有可能影响阿斯利康的研究工作，导致能救命的新药推迟上市，而且还低估了其业务价值。

“要是因为我们的药物推迟入市，有人的父亲死于肺癌，我们该怎么向他解释？何况在耽搁的同时，我们两家公司竟然是在研究怎么避税、怎么节省成本，”他问道。

Soriot还称，辉瑞计划收购阿斯利康后，通过将总部迁至英国来避税，这也对公司声誉构成了威胁。

“我们担心，他们提出的避税方式可能会引发大量争议，或许会延误合并，并影响我们公司的声誉。”

阿斯利康拒绝了辉瑞5月2日提出的现金加股票的收购报价，声称自己在独立经营情况下拥有美好的未来。该报价相当于每股50英镑。不过截止周二下午，阿斯利康股价上涨2%至47英镑，因市场预期其将考虑第二份报价。

“如果辉瑞继续通过提高报价，强势推进收购，那么阿斯利康董事会将不得不介入，”阿斯利康股东Ecclesiastical投资管理公司的分析师Ketan Patel称。

辉瑞本周预计将提高对阿斯利康的收购要约，但知情人士称其可能会等到议会听证会结束之后再行动。表现得信心十足的两位执行长都将在周三出席另一场议会听证，回答关于收购对科学方面有何影响的问题。

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**公众利益**

辉瑞若如愿以偿，将成为规模最大的外资并购英国企业案，许多科学家及政治人物均表示反对，担心英国的科学基础将受到威胁。

英国议会的各大委员会虽无权阻止企业交易，但他们可以严厉质询企业高层，很多银行、能源公司、以及传媒大亨梅铎(默多克,RupertMurdoch)的新闻集团都深知这点：媒体对这些会议的报导，让他们成为公众心目中的商界坏蛋，未来要是想进行交易，也将受到外界的密切监督。

英国商务大臣凯布尔(VinceCable)对议会说，辉瑞对就业及研究工作做出的保证必须是有意义且受约束的，否则政府会采取行动。

辉瑞在英国南部研发出威而钢(Viagra)的分支曾砍掉很多研究岗位，并裁员约1,700人，从那之后辉瑞在英国的形象就变得不太好。

如今，外界也质疑辉瑞对阿斯利康的长期承诺，不过执行长Read对英国议会说：“我是个守信用的人。”

辉瑞承诺，如果收购得以进行，将在五年内完成修建阿斯利康位于剑桥的新研究中心、保留位于英国西北部Macclesfield镇的一座工厂，并将把五分之一的研究人员职位分配给英国。

辉瑞虽承诺将五分之一的研究岗位留给英国，但Read说他不能保证在英国具体会留出多少研发预算。

“公司将透过裁减一些工作岗位提高效率。但我说不准会裁多少、或者在哪里裁。我们会从公司的全球总体规划来看，然后再做决定。”Read说。(完)

(编译 郑茵/朱晓军/李婷仪 审校 白云)

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