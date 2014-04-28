辉瑞本周可能公开宣布有意收购阿斯利康--报道

巴克莱称3月全球大宗商品资产管理规模降至2,770亿美元
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
路透4月28日 -英国金融时报援引消息人士报导，美国制药巨头辉瑞(PFE.N)最早可能在本周公开宣布有意收购英国第二大制药商--阿斯利康(Astra Zeneca)(AZN.L)。
该报援引知情人士称，辉瑞上周已经接洽过阿斯利康，有可能达成全球制药业有史以来最大的交易之一。
阿斯利康拒绝置评，而现在并非美国正常上班时间，记者暂无法联系上辉瑞对此置评。
金融时报还称，对此做公开宣布，将给阿斯利康董事会带来进行谈判的压力。
上周四，阿斯利康拒绝对一报纸媒体报导置评，有报导称今年早前阿斯利康拒绝了辉瑞提出600亿英镑的收购要约。(完)
(编译 白云; 审校 龚芳)
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