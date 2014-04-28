辉瑞本周可能公开宣布有意收购阿斯利康--报道

日本财相称央行不会进行“直升机撒钱” 必须加税减支改善财政（更新版）

路透纽约4月19日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本糟糕的财政问题没有快速解决办法，打消了央行将通过“直升机撒钱”，或直接债务融资来提供政府财政资金的可能性。