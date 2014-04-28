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国际财经 | 2014年 4月 28日 星期一 10:08 BJT

辉瑞本周可能公开宣布有意收购阿斯利康--报道

路透4月28日 -英国金融时报援引消息人士报导，美国制药巨头辉瑞(PFE.N)最早可能在本周公开宣布有意收购英国第二大制药商--阿斯利康(Astra Zeneca)(AZN.L)。

该报援引知情人士称，辉瑞上周已经接洽过阿斯利康，有可能达成全球制药业有史以来最大的交易之一。

阿斯利康拒绝置评，而现在并非美国正常上班时间，记者暂无法联系上辉瑞对此置评。

金融时报还称，对此做公开宣布，将给阿斯利康董事会带来进行谈判的压力。

上周四，阿斯利康拒绝对一报纸媒体报导置评，有报导称今年早前阿斯利康拒绝了辉瑞提出600亿英镑的收购要约。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)

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