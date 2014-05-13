辉瑞考虑提高对阿斯利康的收购报价--彭博

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透5月12日 -彭博周一引述知情消息人士报导称，美国药企辉瑞(PFE.N)在考虑发起敌意收购前，计划提高对英国同行阿斯利康(AZN.L)的收购报价。
两位熟悉该事件的人士告诉彭博，新报价将略高于目前的每股50英镑(84.36美元)，并提高其中的现金比例。
路透在常规工作时间外尚未联系上辉瑞和阿斯利康就此置评。
阿斯利康5月2日回绝了辉瑞提高至1,060亿美元的收购提案.(完)
(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。