焦点：辉瑞提高对阿斯利康收购报价 但称不会敌意收购或再次提价

图为在美国纽约制药巨擘辉瑞公司总部拍摄的公司标识。 REUTERS/Andrew Kelly

路透伦敦5月18日 - 美国药企辉瑞(PFE.N)周日表示，已将对英国同业阿斯利康(AZN.L)收购报价提高至693亿英镑(1,166亿美元)，或每股55英镑，如果阿斯利康不接受这一报价，其将撤出竞购。

辉瑞希望打造全球最大的药企，总部设在纽约，但税基按英国标准计算，因为英国税率要比美国低。辉瑞的收购提议遭到阿斯利康以及许多政界人士和科学家的强烈反对，政界和科研人士担心这会损及就业和研究。

辉瑞表示，其最新报价是最终决定，不会再提高，同时称不会向阿斯利康股东发起敌意收购，只会在阿斯利康董事会认可的情况下推进该收购提议。

辉瑞还将报价中现金比例提高至45%，阿斯利康股东将以每股阿斯利康股份换取合并后公司的1.747股股份，并获得24.76英镑现金。

两位银行业消息人士稍早曾将每股55英镑的价格称为“魔力数字”，认为到这个价位交易就可能成功。

辉瑞表示，曾在5月16日致信阿斯利康董事长，提出每股53.50英镑的报价，但仍被告知该价格大大低估了公司的价值，这促使其进一步优化出价。阿斯利康此前已经在5月2日拒绝了每股50英镑的价格。

“相信我们的报价对阿斯利康股东是有吸引力的，辉瑞-阿斯利康合并符合所有股东的最大利益，”辉瑞执行长Ian Read在声明中称。

他对阿斯利康拒绝谈判感到沮丧，并呼吁该公司的股东向董事会施压以开始谈判。

“今天稍早与阿斯利康交谈后，我认为其董事会目前并不准备在一个合理的价格水平上推荐交易。”Read说。“我们仍然准备进行一场有意义的对话，但进行建设性接触的时间即将耗尽。”

如果双方没有进一步商谈，同时亦未能根据英国的收购规定延长截止期限，则辉瑞的收购提议将在伦敦时间5月26日下午5时到期。

阿斯利康表示，公司对辉瑞的最新举措暂无评论。

**研发中药品令人寄予厚望**

阿斯利康曾公布研制中新药的详细情况，认为与辉瑞达成交易并非不可避免，但管理层也承认，董事会必须考虑有吸引力的报价。

投资者支持阿斯利康拒绝每股50英镑的价格，但许多股东表示，如果辉瑞提高报价后再回来洽商，应该与之展开谈判。

英国、美国和瑞典对这桩收购计划的政治反弹也越来越强烈。阿斯利康公司的起源有一半来自瑞典。

瑞典政府周五号召齐心协力抵制这场并购，因担心可能导致科研岗位裁员。这一号召呼应了上周两次议会听证会上英国议员的忧虑，同时美国也担心在一些阿斯利康业务量较大的州会出现裁员。

辉瑞的收购将是最大一起外资对英国企业的收购案，许多科学家和政界人士表示反对，担心这会损害英国的科研基础。

英国首相卡梅伦表示，他要求辉瑞作出更多保证；大学及科学事务国务大臣韦力生上周表示，希望辉瑞对于投资的时间保证能再长一些，不只是目前承诺的五年。

英国政府还与欧盟方面进行特别讨论，研究如何强化能力，在欧盟制度下迫使辉瑞兑现有关就业岗位和研究的承诺。

但卡梅伦亦表示，英国不希望被人认为将外国公司拒之门外。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 徐文焰)

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