辉瑞第一季业绩受新药扶助超出预估 并上调2016年全年财测

路透5月3日 - 美国最大制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)公布的第一季业绩超出分析师预估，受新的癌症和关节炎疗法营收，及去年收购Hospira的提振。辉瑞上月放弃了以1,600亿美元并购艾尔建(Allergan)(AGN.N)的交易[nL3S1794S6]。

辉瑞还上调了全年营收和获利预估，部分得益于美元走软。该公司股价周二收盘涨2.7%至33.7美元。

辉瑞第一季营收跳增20%至130亿美元，比华尔街的预估高出10亿美元。但第一季美国销售天数较上年同期多出五天，从而令当季营收增加9亿美元。辉瑞表示，2016年第四季营收或许会因销售天数减少而受到打击。

瑞士信贷银行的分析师Vamil Divan表示，辉瑞的业绩令人印象深刻，多数药品种类的营收均超出预估。但他也称，鉴于辉瑞已放弃并购艾尔建，投资者热切希望知道辉瑞将如何调整整体策略。

与此同时，辉瑞近期推出治疗乳腺癌药物Ibrance，可望成为一个轰动性产品。该产品营收跳增至4.29亿美元，高于上年同期的3,800万美元。

辉瑞第一季非专利药物营收增长17%至59.7亿美元，专利保护药物营收大增23%至70.3亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，辉瑞净利增至30.2亿美元，或每股盈余0.49美元；上年同期为23.8亿美元，或每股盈余0.38美元。

扣除特殊项目后，辉瑞每股盈余0.67美元，高于分析师平均预估的0.55美元。

辉瑞目前预计2016年营收将达510-530亿美元，此前预估为490-510亿美元；每股盈余料为2.38-2.48美元，此前预估为2.20-2.30美元。

主要制药企业获利图表：tmsnrt.rs/1SyJiAv

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