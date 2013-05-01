美股业绩：辉瑞第一季营收远低于预期，并下调今年全年获利预估

路透4月30日 - 美国最大制药企业辉瑞 周二公布第一季营收远低于预期，因市场对其用于预防肺炎和其他传染病的Prevnar 13疫苗需求疲弱。该公司还下调2013年获利预估。

辉瑞第一季获利为27.5亿美元，合每股盈余(EPS)0.38美元，均高于上年同期的17.9亿美元和0.24美元。

未计特殊项目在内，第一季EPS为0.54美元，分析师平均预计为0.55美元。

“相对于公司潜力和获利能力来说，这一季表现糟糕，”American Century Investments投资组合经理Michael Liss称。

辉瑞第一季营收下降9%，至135亿美元，低于分析师预计的139.9亿美元，如果不是美元走强的话，第一季营收将下降8%。美元走强损及该公司海外销售。

投资者今年推高辉瑞股价，因对其实验性药物和近期已获批的治疗癌症、类风湿关节炎和血栓药物寄予较高希望。

透过分拆非药品业务及向股东派发较高股息和回购普通股而将多数收益回馈给股东，辉瑞亦因此吸引了投资者。

辉瑞目前考虑是否要出售其非专利药业务，该业务利润率远低于专利受保护的品牌药物。去年非专利药营收为102亿美元，占公司总营收的17%。

辉瑞表示，预计全年EPS介于2.14至2.24美元，低于此前预估的2.20至2.30美元。该公司指因日圆下跌损及在日本这一重要市场的销售，另外亦受其持股20%的动物保健业务获利下降的影响。目前公司已将这部分业务分拆，纳入Zoetis。

在周二美股交易中，辉瑞股价重挫4.47%，报29.07美元。(完)