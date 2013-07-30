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市场报道 | 2013年 7月 30日 星期二 16:47 BJT

美股业绩：辉瑞第二季获利略超分析师预期，维持全年财测

路透7月30日 - 美国最大制药商--辉瑞 第二季经调整后的获利略高于分析师预估，该公司并确认了本财年财测。

辉瑞第二季经调整后的获利下降10%至40亿美元，合每股盈余(EPS)0.56美元，上年同期分别是44.5亿美元和盈余0.59美元。

第二季营收下滑7%至129.7亿美元。

汤森路透I/B/E/S显示，分析师原预估第二季EPS为0.55美元，营收为130.1亿美元。(完) (编译 隋芬; 审校 艾茂林)
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