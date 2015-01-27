版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 07:12 BJT

更新版 1-美股业绩：辉瑞第四季营收优于预期，但2015年财测令人失望

(新增营收和财测细节)

路透1月27日 - 辉瑞 周二公布的第四季营收高于预期，因削减成本以及疫苗和癌症药物需求增长，但公司预计2015年获利低于华尔街预估，称因专利到期和美元升值。

辉瑞称，第四季获利为12.3亿美元，或每股0.19美元，上年同期为25.7亿美元，或每股0.39美元。

不计入特殊项目，辉瑞获利为每股0.54美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估获利为0.53美元。

辉瑞预计，不计入特殊项目，2015年获利为每股2.00-2.10美元。华尔街预估为2.18美元。

辉瑞股价收低0.6%，报32.60美元。

营收减少3%至131亿美元，但高于分析师预估的129亿美元。

去年5月，辉瑞放弃了对英国药厂阿斯利康 进行了六个月的求购努力，其最终收购报价1,180亿美元被后者拒绝。辉瑞原本希望将合并后的企业税籍设在英国，因英国税率低于美国。(完)

(翻译 张荻； 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐