辉瑞决定不分拆 未来可能进行更多收购

路透纽约9月26日 - 美国制药商辉瑞(PFE.N)两年多来一直在考虑分拆业务，但公司周一表示不会这么做，这令股东期待该公司将进行更多能增加其新药种类的收购交易。

这家美国最大的制药商表示，长期的分析判定，将其增长较低的非专利药和受专利保护的品牌药物分拆开来不会增加现金流，也不能增强这些业务的竞争力。辉瑞说，此举还会扰乱运营，且有固有成本，同时也不能带来任何税收方面的效益。

“我从来没觉得分拆有什么合理性，”E Squared Asset Management的投资组合经理Les Funtleyder说。他说，在肿瘤和其他治疗领域购买和开发新药是公司增长的关键。

“我们宁愿看他们进行一些10-100亿美元的收购来加强自身业务，这对辉瑞来说是很容易做到的，”他说。

辉瑞将继续把非专利药和品牌药物做为不同的部门，称如果“在未来某个时点相关要素发生极大变化”，公司保留将来进行分拆的选项。

持有辉瑞股票的Gabelli Funds投资组合经理Jeff Jonas表示，他预计并购交易将增强未来的品牌产品阵容，尤其是在利润高昂的肿瘤药物领域。

Jonas预计，继决定以140亿美元收购MedivationMDVN.O后，辉瑞将进行更多“规模类似或较小”的并购交易。

辉瑞以1,600亿美元收购艾尔建(AGN.N)的交易于4月告吹，因美国推出抑制税负倒置交易的新规。

投资者表示，他们认为辉瑞当前的策略不包括进行与收购艾尔建规模类似的交易。

辉瑞表示，不分拆的决定将不会影响2016年财测。辉瑞周一收低1.8%。

摩根大通分析师Chris Schott在研究报告中称，未来几年辉瑞非专利药业务的年度营收增幅将为个位数，他预计2020年底前该公司整体年度营收增幅为3%，获利增幅为8%。(完)