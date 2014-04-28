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路透中文国际短讯 | 2014年 4月 28日 星期一 18:57 BJT

阿斯利康拒绝与辉瑞进行收购磋商

英国阿斯利康周一敦促股东不要就美国制药商辉瑞的提案采取行动，并称仍对自家的独立策略有信心。辉瑞周一稍早称，曾在1月时提出欲以588亿英镑(989亿美元)收购阿斯利康，并于4月26日再次与其接触，寻求就收购事宜进一步展开讨论。图为辉瑞公司标识。路透
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