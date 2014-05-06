专访：辉瑞高层暗示有可能对阿斯利康发起敌意收购

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透纽约5月5日 -辉瑞(PFE.N)高层周一表示，在公司试图以1,060亿美元收购英国药企阿斯利康(AZN.L)的问题上，他们在考虑各种策略，其中包括可能的敌意收购。
“可以考虑任何选项，”辉瑞首席财务官FrankD'Amelio在接受电话采访时，被问及辉瑞是否可能在5月26日最后期限前直接与阿斯利康股东接洽，他这样回答。
根据英国收购法规，辉瑞要在这一最后期限前要么提出收购，要么退出，除非两家公司均同意寻求延期。
“我们真正需要的是阿斯利康与我们接洽，”D'Amelio说。“我们需要能够进行合理的分析，“他补充称，意指可以研究阿斯利康的财务状况。
在被问及敌意收购是否会妨碍两家公司整合时，公司执行长IanRead说。”不会，我认为它(敌意收购)不过是推迟收购计划。”
Read认为，无论这桩交易始于友好协商还是敌意收购，只要最终圆满达成协议，彼此就不会伤了和气。
“两家公司里都是真正的聪明人，都明白都要在一起共事，他们希望尽可能成功地完成这宗交易，”他说。
辉瑞周五将股票加现金的收购报价从最初的约990亿美元提高至1,060亿，第三次把收购意向摆在了阿斯利康管理层的面前。后者很快回绝了新报价，称这严重低估了公司的价值。
Read表示，对新报价被拒感到失望。他上周曾在英国会晤了少数几位阿斯利康的大股东，听取他们对这桩交易的看法。
“我们倾听了他们股东的意见，并提出我们认为很有吸引力的报价，充分反映了阿斯利康的价值，”他说。
最新报价对阿斯利康的估值约为每股50英镑，投资者和分析师表示，辉瑞要达成协议，可能需要把报价提高至52-55英镑。
周一稍早，辉瑞公布第一季整体营收下降9%至113.5亿美元，比华尔街预估低了7.30亿美元,因成熟的非专利药品以及Viagra、立普妥(Lipitor)和西乐葆(Celebrex)等品牌药物的销售下滑。不过获利略优于华尔街预估，得益于大幅削减成本。
当被问及如果收购阿斯利康失败的话，辉瑞是否会考虑其他大型制药公司时，Read说，“目前我们只是专注于首选计划。”
“是否有其他策略？其他策略总归是有的，”Read说。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 徐文焰)
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