辉瑞准备提高对阿斯利康的收购报价并增加现金比例--彭博

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透5月1日 -彭博周四报导称，美国药企辉瑞(Pfizer)(PFE.N)可能提高对英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)的收购报价至逾630亿英镑，或1,060亿美元，并增加报价中的现金比例，以便能够快速启动谈判。
报导引述知情人士称，新报价对阿斯利康的估值可能超过每股50英镑(84.47美元)，最早或于下周提出。辉瑞本周稍早披露，曾两次就收购事宜接洽阿斯利康，均遭到回绝。
辉瑞和阿斯利康拒绝就此报导置评。
自辉瑞对外公开有意收购阿斯利康以来，投资者和分析师一直预期辉瑞将提高588亿英镑(989亿美元)的初步报价，并增加报价中的现金比例。根据英国并购法规，辉瑞面临着在5月26日之前“要么行动要么闭嘴”的选择。
辉瑞股价在彭博报导后转而走低，周四在纽约证交所收盘下跌0.42%，报31.15美元。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。