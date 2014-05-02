辉瑞准备提高对阿斯利康的收购报价并增加现金比例--彭博

路透5月1日 -彭博周四报导称，美国药企辉瑞(Pfizer)(PFE.N)可能提高对英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)的收购报价至逾630亿英镑，或1,060亿美元，并增加报价中的现金比例，以便能够快速启动谈判。

报导引述知情人士称，新报价对阿斯利康的估值可能超过每股50英镑(84.47美元)，最早或于下周提出。辉瑞本周稍早披露，曾两次就收购事宜接洽阿斯利康，均遭到回绝。

辉瑞和阿斯利康拒绝就此报导置评。

自辉瑞对外公开有意收购阿斯利康以来，投资者和分析师一直预期辉瑞将提高588亿英镑(989亿美元)的初步报价，并增加报价中的现金比例。根据英国并购法规，辉瑞面临着在5月26日之前“要么行动要么闭嘴”的选择。

辉瑞股价在彭博报导后转而走低，周四在纽约证交所收盘下跌0.42%，报31.15美元。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。