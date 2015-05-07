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时事要闻 | 2015年 5月 7日 星期四 15:34 BJT

巴布亚新几内亚西南发生7.2级地震--美国地质调查局

路透5月7日 - 美国地质调查局(USGS)称，周四巴布亚新几内亚发生7.2级地震。

地震发生在Arawa镇西南150公里，震源相对较浅，为10公里。

目前暂无破坏程度和伤亡报告。

这是最近几天该地区发生的一系列强震中的最新一次。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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