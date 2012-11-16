宝洁将裁撤更多员工 并扩大股票回购规模

路透辛辛那提11月15日电---全球最大家用品制造商--宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)计划在6月底前裁减非制造部门10%员工基础上,随後至2016年在该部门裁减更多岗位,以进行组织整顿.

宝洁表示,可能将股票回购金额由40亿美元提高至60美元,但称这对每股盈余不致造成重大冲击.公司维持10月底所做本季及本财年的营收及获利预估不变.

宝洁仍在进行於本财年末(即6月底止)之前削减约5,700名非制造部门职位的工作.公司目前打算在2014-2016财年间,每年再裁撤2-4%非制造部门员工.

宝洁股价周四在纽约证交所收低0.21美元,或0.32%,成为66.32美元.(完)

--编译 龚芳;审校 王丽鑫

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