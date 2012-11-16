宝洁将裁撤更多员工 并扩大股票回购规模

摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术
路透纽约2月27日 - 摩根大通、微软、英特尔(Intel)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。
路透辛辛那提11月15日电---全球最大家用品制造商--宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)计划在6月底前裁减非制造部门10%员工基础上,随後至2016年在该部门裁减更多岗位,以进行组织整顿.
宝洁表示,可能将股票回购金额由40亿美元提高至60美元,但称这对每股盈余不致造成重大冲击.公司维持10月底所做本季及本财年的营收及获利预估不变.
宝洁仍在进行於本财年末(即6月底止)之前削减约5,700名非制造部门职位的工作.公司目前打算在2014-2016财年间,每年再裁撤2-4%非制造部门员工.
宝洁股价周四在纽约证交所收低0.21美元,或0.32%,成为66.32美元.(完)
--编译 龚芳;审校 王丽鑫
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路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。