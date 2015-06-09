独家：汉高及科蒂对宝洁美容业务提出约束性收购价--消息

路透6月8日 - 知情人士称，汉高(HNKG_p.DE)及科蒂(Coty)(COTY.N)向宝洁(宝硷,P&G) (PG.N)提出约束性出价，欲收购宝洁不同部分的美容业务，总价值多达120亿美元。汉高及科蒂自身都拥有个人保健及化妆品部门。

宝洁CEO雷富礼(A.G. Lafley)正在大力推动减支策略，汉高及科蒂周一所提出的收购要约，将使宝洁出脱数项非核心资产的计划更加推进。

消息人士说，汉高拟收购包括威娜和伊卡璐品牌在内的宝洁美发业务，估值可能在50亿至70亿美元之间。消息人士说，汉高虽被认为是可能性最高的买家，但私募股权公司KKR & Co LP (KKR.N)也出价想收购美发业务。

科蒂有意收购的是宝洁的香水部门和化妆品业务。

收购业者Clayton Dubilier & Rice LLC也提出报价想收购宝洁的化妆品业务，这块业务包括封面女郎(CoverGirl)和蜜丝佛陀。

另一家私募股权公司美国华平投资集团也对宝洁的香水部门及化妆品业务有兴趣，香水部门估值可能在20亿美元左右，拥有雨果博斯(Hugo Boss)及古驰香水品牌。

因这项资产竞价事属机密，消息人士不愿具名。宝洁、科蒂、KKR、Clayton Dubilier & Rice以及美国华平投资集团均拒绝置评。无法联系到汉高做出评论。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。