宝洁第一季获利胜预期 并预计内生性营收将增长

路透10月23日 - 全球最大消费性产品制造商宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)公布季度获利超出预期，并表示随着公司推进“产品组合清理”，预计内生性营收(organic sales)将从当前季度开始增长。

宝洁正在缩减其品牌数量，以侧重更为盈利的产品线。该公司7月将43个品牌出售给科蒂(Coty)(COTY.N)。

宝洁CEO雷富礼(A.G. Lafley)表示，公司预计内生营收增长“将在下半年度进一步提高”。财务长Jon Moeller称，定价料成为今年营收“更大的拉动力”。

不过，一些分析师表示，宝洁需要“分散化”其业务，以便针对中国等新兴市场的趋势采取更快速行动。

宝洁公布季度营收连续第七个季度下滑，因产品需求全线疲软且美元升值。

剔除汇率波动、资产剥离和并购因素的内生性营收在会计年度第一季下降1%。

宝洁并下调全年营收增长预估，称目前预计美元升值造成的冲击要比先前预期的更大。

当季所有产品线的营收均以双位数下滑，美容、婴儿护理等产品降幅最大。

截至9月30日第一季，净收入下降12%至165.3亿美元；根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为171.7亿美元。

但可归属于宝洁公司的净利上升31%至26.0亿美元，归功于节支措施以及委内瑞拉业务进行会计调整。剔除特殊项目的每股盈余为0.98美元，高于分析师预期的0.95美元。

宝洁股价周五收盘上涨2.9%，报77.03美元。(完)