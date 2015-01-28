宝洁预计2015年无法实现营收和获利增长

路透1月27日 - 全球最大日用品生产商宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)表示，预计今年营收和核心业务获利不再增长；与其他许多公司一样，财报和业绩展望因美元强势而令人失望。

宝洁收入的大约三分之二来自美国以外业务。该公司还公布了低于预期的季度营收和获利；因为主要货币，特别是俄罗斯卢布兑美元贬值，使公司获利受到冲击。

宝洁股价周二收盘跌3.5%，报86.49美元。

“这是公司有史以来受汇率影响最大的一个财年，”宝洁首席财务长Jon Moeller在电话会议上表示。

宝洁预计全年净营收将下降3-4%，之前预估为持平或实现较低的个位数百分比增幅。

核心业务获利料将持平或出现较低个位数百分比降幅，之前预估为实现中等水平个位数百分比增幅。

宝洁称，美元升值将令全年营收下降5%和全年获利下跌12%，或至少相常于税后14亿美元。

Moeller说，汇价波动的影响将会挥之不去，宝洁正将供应链进一步当地化，和在新兴市场兴建了20座新的制造厂。

截至12月31日的第二财季，所有业务营收均成长，除了美容、护发和个人护理业务外，因为玉兰油和其他产品需求下降。

瑞银证券分析师Stephen Powers在报告中表示，宝洁各个分支成长乏善可陈，且宝洁似乎没有能力透过提升生产率和定价来抵销汇价波动的影响，令人担忧。

净营收下跌4.4%，至202亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为206.2亿美元。

宝洁净利下跌31%，至23.7亿美元。核心盈利下跌至每股1.06美元，低于分析师预期的每股1.13美元。(完)

(编译 王颖/利棣儿；审校 杜明霞)

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