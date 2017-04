宝洁将业务重组为四大部门

路透6月6日 - 全球最大的家用物品生产商宝洁(PG.N)周三宣布一项重组计划,近来分析师纷纷揣测,其新业务部门的主管们正在为取代执行长A.G. Lafley进行竞争。

今年5月宝洁请回Lafley担任执行长,因其面临这投资者要求加快改善业绩的压力。

在这项意料之中的重组中,宝洁将从7月1日起,把家庭护理、美容和清洁部门分拆成四个业务部门:全球婴幼,女性和家庭护理(Global Baby,Feminine and Family Care); 全球美容(Global Beauty);全球健康清洁(Global Health and Grooming);全球织物和家居护理(Global Fabric and Home Care)。

Lafley在一份声明中称:“我们预计,此架构将有助于我们进行更快的品牌全球化扩张和产品创新,以获得消费者的青睐。”(完)

(编译 王洋; 审校 王丽鑫/高琦)

