宝洁将业务重组为四大部门

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透6月6日 - 全球最大的家用物品生产商宝洁(PG.N)周三宣布一项重组计划，近来分析师纷纷揣测，其新业务部门的主管们正在为取代执行长A.G. Lafley进行竞争。
今年5月宝洁请回Lafley担任执行长，因其面临这投资者要求加快改善业绩的压力。
在这项意料之中的重组中，宝洁将从7月1日起，把家庭护理、美容和清洁部门分拆成四个业务部门：全球婴幼，女性和家庭护理(Global Baby，Feminine and Family Care)； 全球美容(Global Beauty)；全球健康清洁(Global Health and Grooming)；全球织物和家居护理(Global Fabric and Home Care)。
Lafley在一份声明中称：“我们预计，此架构将有助于我们进行更快的品牌全球化扩张和产品创新，以获得消费者的青睐。”(完)
(编译 王洋; 审校 王丽鑫/高琦)
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。