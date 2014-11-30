独家：宝洁正考虑以约70亿美元出售护发品牌威娜--消息

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦11月28日 - 知情消息人士告诉路透，宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)正在与高盛(GS.N)一道研究出售其护发品牌威娜(Wella)，交易价值可能约为70亿美元。这家全球最大消费品公司正在精简其业务。
宝洁正针对威娜考虑所有可能选项，该业务包括一个专业部门及一个交易部门。消息人士周五表示，结果可能是整体或部分出售，并提醒说尚没有做出最终决定。
宝洁发言人称，该公司不就传言或猜测置评。尚不能联系到高盛对此发表评论。
宝洁8月称，将剥离80-100个成长缓慢的产品线，从而集中经营约80个“核心”品牌。
护发产品中，宝洁还拥有伊卡璐(Clairol)和沙宣(Vidal Sassoon)等品牌。宝洁在2001年以49.5亿美元从必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)手中买下伊卡璐。
潜在买家包括联合利华(ULVR.L)和德国汉高(Henkel)(HNKG.DE)。汉高曾在2002年对威娜提出非正式收购意向，但威娜在2003年以65亿欧元(81亿美元)的价格卖给宝洁。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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