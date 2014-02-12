标普500指数结束四日连涨 受宝洁下调财测拖累

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* 宝洁下跌拖累道指与标普500指数，此前其调降财测
* 瑞银下调亚马逊投资评级至“中性”，打压其股价下滑
* 道指收低0.2%，标普500指数收平，Nasdaq指数小涨0.2%
路透纽约2月12日 -美国股市标准普尔500指数周三收平，宝洁(P&G)(PG.N)调降财测令该指数延续四日的涨势基本结束。不过一些正面的财报限制大盘跌势，并缓和了市场对股票估值过高的担忧。
Nasdaq指数连续第五个交易日收高，得益于TripAdvisor的强劲业绩；而道琼工业指数因宝洁的不佳表现而小幅收低。
在过去四个交易日中，标普500指数上涨3.9%，为13个月以来最佳的四日表现。目前该指数较1月15日创下的纪录收盘高位1,848.38点还低约1.6%。
“股票价格并不算很低，估值仍处于或在接近合理水平；但我们也不认为股价过高，因为企业业绩在稳步增长，”FirstCitizens Bancshares投资总监Eric Teal指出。“在本月艰难开局后，现在市场基调有所好转。”
在近期上涨之前，新兴市场震荡令美股遭遇到一年多来的最剧烈跌势。目前这些因素仍在影响市场，宝洁称其调降全年获利与营收预估，原因就在于多个发展中国家的货币贬值。
宝洁(PG.N)跌1.7%，收于77.49美元。
“与消费者支出情况紧密相关的个股，后市将有一些波动，”Teal表示。Teal帮助管理35亿美元的资产。
道琼工业指数.DJI收跌30.83点，或0.19%，至15,963.94点；标准普尔500指数.SPX收低0.49点，或0.03%，至1,819.26点；Nasdaq指数.IXIC上涨10.24点，或0.24%，至4,201.29点。
旅游网站TripAdvisor Inc(TRIP.O)大涨7.2%至90.27美元，是标普500指数中百分比涨幅最大的成分股。上日该公司公布了优于预期的营收。
建筑产品生产商Owens Corning(OC.N)跳升8.7%至43.20美元。在美国楼市复苏的推动下，该公司第四季经调整获利增长逾两倍。
据汤森路透数据，在截止到周三上午已公布业绩的365家标普500公司中，67.7%的盈利优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。超过66%营收优于预期，高于61%的历史均值。
然而仍有一些业绩疲弱迹象。据汤森路透数据，发出第一季财报预警的个股与发布良好财测的个股数量比例为4.8比1。
NetApp Inc (NTAP.O)股价在盘后交易中下跌3.7%，其在盘后公布了季度财报。但思科(CSCO.O)公布财报后在盘后几无变动。
全球最大在线零售商亚马逊(AMZN.O)跌3.5%至349.25美元，之前瑞银集团(UBS)将该股评级下调至“中性”。
烟草公司LorillardLO.N跌5%至47.47美元。移动支付公司Intuit(INTU.O)跌4.1%至69.72美元。
矿物与材料集团AMCOL International CorpACO.N飙升12.3%至41.24美元。该公司同意被法国Imerys (IMTP.PA)以约16亿美元收购，其中包括债务。
在纽约证交所，约有55%的个股收高，Nasdaq上市个股约有51.5%收高。
据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为57.1亿股。(完)
(编译 徐文焰/张涛；审校 孙茉莉)
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