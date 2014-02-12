标普500指数结束四日连涨 受宝洁下调财测拖累

* 宝洁下跌拖累道指与标普500指数，此前其调降财测

* 瑞银下调亚马逊投资评级至“中性”，打压其股价下滑

* 道指收低0.2%，标普500指数收平，Nasdaq指数小涨0.2%

路透纽约2月12日 -美国股市标准普尔500指数周三收平，宝洁(P&G)(PG.N)调降财测令该指数延续四日的涨势基本结束。不过一些正面的财报限制大盘跌势，并缓和了市场对股票估值过高的担忧。

Nasdaq指数连续第五个交易日收高，得益于TripAdvisor的强劲业绩；而道琼工业指数因宝洁的不佳表现而小幅收低。

在过去四个交易日中，标普500指数上涨3.9%，为13个月以来最佳的四日表现。目前该指数较1月15日创下的纪录收盘高位1,848.38点还低约1.6%。

“股票价格并不算很低，估值仍处于或在接近合理水平；但我们也不认为股价过高，因为企业业绩在稳步增长，”FirstCitizens Bancshares投资总监Eric Teal指出。“在本月艰难开局后，现在市场基调有所好转。”

在近期上涨之前，新兴市场震荡令美股遭遇到一年多来的最剧烈跌势。目前这些因素仍在影响市场，宝洁称其调降全年获利与营收预估，原因就在于多个发展中国家的货币贬值。

宝洁(PG.N)跌1.7%，收于77.49美元。

“与消费者支出情况紧密相关的个股，后市将有一些波动，”Teal表示。Teal帮助管理35亿美元的资产。

道琼工业指数.DJI收跌30.83点，或0.19%，至15,963.94点；标准普尔500指数.SPX收低0.49点，或0.03%，至1,819.26点；Nasdaq指数.IXIC上涨10.24点，或0.24%，至4,201.29点。

旅游网站TripAdvisor Inc(TRIP.O)大涨7.2%至90.27美元，是标普500指数中百分比涨幅最大的成分股。上日该公司公布了优于预期的营收。

建筑产品生产商Owens Corning(OC.N)跳升8.7%至43.20美元。在美国楼市复苏的推动下，该公司第四季经调整获利增长逾两倍。

据汤森路透数据，在截止到周三上午已公布业绩的365家标普500公司中，67.7%的盈利优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。超过66%营收优于预期，高于61%的历史均值。

然而仍有一些业绩疲弱迹象。据汤森路透数据，发出第一季财报预警的个股与发布良好财测的个股数量比例为4.8比1。

NetApp Inc (NTAP.O)股价在盘后交易中下跌3.7%，其在盘后公布了季度财报。但思科(CSCO.O)公布财报后在盘后几无变动。

全球最大在线零售商亚马逊(AMZN.O)跌3.5%至349.25美元，之前瑞银集团(UBS)将该股评级下调至“中性”。

烟草公司LorillardLO.N跌5%至47.47美元。移动支付公司Intuit(INTU.O)跌4.1%至69.72美元。

矿物与材料集团AMCOL International CorpACO.N飙升12.3%至41.24美元。该公司同意被法国Imerys (IMTP.PA)以约16亿美元收购，其中包括债务。

在纽约证交所，约有55%的个股收高，Nasdaq上市个股约有51.5%收高。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为57.1亿股。(完)

(编译 徐文焰/张涛；审校 孙茉莉)

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