宝洁强劲季度财报显示策略有效 执行长压力减轻

* 财报显示扭转策略奏效

* 每股盈余1.22美元,市场预期为1.11美元

* 营收增长2%,至221.8美元,市场预期219.1美元

* 上调财年财测

* 股价收于2008年9月以来最高

路透1月25日 - 对于宝洁(宝硷,P&G)及其执行长Bob McDonald来说,一年前和一年后情形大不相同.

去年2月,他公布100亿美元的重组计划,包括数以千计的裁员.之后公司在4月发布收益预警,并宣布取消一些涨价行动.业绩疲软令维权投资者去年夏季在买进公司股票,要求进行变革.

随后McDonald领导该公司专注于夺回从吉列剃须刀到汰渍洗涤产品的市场份额.

周五宝洁公布公司有史以来最强烈的信号,显示其扭转局面的努力奏效,获利好于预期,财测好转.

优秀的业绩和乐观的前景推升公司股价上涨4%,创下McDonald上任三年半以来的高位.这是公司自2010年4月以来首次上调年度获利预估.

就连数月来一直批评McDonald团队之前错误举措的Ackman,都在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,业绩说明"进展非常大".

周五的报告显示,获利好于预期,部分受助于一项并购;营收超出预期,各部门均有增长.即便如此,一些分析师认为该公司仍有更多事情要做.

"业绩相当好,不过我们知道...还有更多事情要做,"McDonald在一次参访中称.

宝洁的长期目标包括降低成本,开发更多创新产品,以及实现销售增长领先市场1-2个百分点.

**回应Ackman**

去年夏天Ackman的Pershing Square Capital Management买进宝洁股票,开始要求进行更多变革.

尽管之后宝洁业绩好转,但其增长仍然落后于联合利华(Unilever)(ULVR.L) (UNc.AS)等同业.

宝洁上季自体业务营收增长3%,仍然落后于联合利华的增长6.9%.

Edward Jones分析师Jack Russo称,该公司的竞争对手,例如联合利华,高露洁(Colgate-Palmolive)(CL.N),和纸业公司金佰利(KMB.N)近几年表现良好,但宝洁则不佳.现在宝洁可能有能力回击了.

"当公司表现好的时候,来自Ackman方面的压力显然就可能有所减弱,"Capital Advisors的Smith说,并补充说虽然他不清楚Ackman的打算,但如今Ackman在宝洁的投资价值肯定比当初他入股的时候高出许多.

**获利提升**

在Ackman入股之前,宝洁就已经在进行规模100亿美元的重组和其他调整.公司到12月裁撤5,500个非制造业职位,接近达成其6月底前裁员5,700人的目标.

宝洁财务总监Jon Moeller说,公司的美国市场销量1月继续增长.与此同时,宝洁预计接下来几个月能提高在欧洲的市占率.

截至12月的第二财季,宝洁获利40.6亿美元,合每股盈余(EPS)为1.39美元,高于上年同期的16.9亿美元和0.57美元.

不计重组和并购等特殊项目,宝洁EPS为1.22美元.这个结果高于公司自身预期的1.07-1.13美元,也高于汤森路透I/B/E/S预计的1.11美元.

净营收增加2%至221.8亿美元,优于分析师预估的219.1亿美元.

宝洁预计,2013财年核心业务EPS料介于3.97-4.07美元,高于先前预计的3.80-4美元.分析师的预估处于新区间底端.

公司预计今年自体营收增长3-4%,较先前预估区间增长2-4%收窄.

宝洁还称,目前计划回购50-60亿美元股票,此前预计回购40-60亿美元.

对于当前财季,宝洁预计核心业务EPS为0.91-0.97美元,营收则料成长3-4%.分析师对EPS的平均预估为0.95美元.

宝洁股价收扬4%,报73.25美元,创2008年9月以来最高收位.(完)

(编译/审校 王丽鑫/艾茂林)

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