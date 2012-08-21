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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 21日 星期二 14:24 BJT

温单锦标赛加西亚夺冠

由於周日大雨导致温单锦标赛决赛推迟至周一，塞尔吉奥·加西亚(Sergio Garcia)最终打出66杆、低於标准杆四杆，以两杆优势击败南非选手蒂姆·克拉克(Tim Clark)夺得冠军。此次夺冠是加西亚四年来美巡赛首冠，更使他锁定一个莱德杯参赛名额。

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