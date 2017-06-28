全球地产市场黄金时代接近尾声 但前景依旧亮丽--PGIM

路透纽约6月27日 - 美国保德信金融集团(PRU.N)旗下投资管理部门PGIM周二称，全球地产市场的黄金时代似乎接近尾声，因利率上升和回报率下降损及地产市场的表现，但地产业前景依旧亮丽。

PGIM称，尽管地产长期定价看上去合理，而且具有良好的保值功能，但投资者仍需要寻找具有吸引力的收入流以及能够带来目标回报率的增长来源。

10年前的金融危机过后，投资者受益于创纪录低位的利率水平，低估值和租金上升，导致地产市场出现80年代以来首见的高回报水平。

PGIM Real Estate的投资研究全球主管Peter Hayes称，没有证据显示主要市场出现定价错误，杠杆率已减少，优质地产定价大约处于合理价格。

“没有导致地产价值暴跌的明显导火索，”他称。“投资者肯定会有焦虑情绪，(但)情况总是这样。目前没有系统性风险的证据。”他称。

PGIM表示，达拉斯与凤凰城这类美国非门户市场，以及写字楼租赁需求看似强劲的亚洲与欧洲非商业中心地区，仍有契机可寻。PGIM旗下管理659亿美元房地产资产。

PGIM报告表示，因为电子商务的缘故，美国与其他地区对仓库的需求仍殷，加上全球中产阶级成长带动旅游业，尤其是亚洲，这也造就了机会。

Hayes表示，全球金融危机以来审慎氛围当道，目前这样的气氛依旧弥漫，投资者在2010-2015年大有斩获后，稍微放慢了脚步。

PGIM房地产部门执行长Eric Adler表示，过去美国核心房地产资产的投资回报率大约在15%左右，目前可能将下降至较高的个位数。

PGIM表示，2016年全球房地产交易量下滑，但与以往相较水平仍高，这表明交易竞争仍在持续。不过PGIM也称，以房地产为标的资金规模已略微下滑，全球市场的定价压力已冷却。

Hayes表示，全球八大门户城市--伦敦、巴黎、香港、东京、纽约、洛杉矶、旧金山以及华盛顿，约占跨境交易的三分之一。(完)