菲律宾向仁爱礁驻军空投补给

路透马尼拉3月12日 -菲律宾海军一名高级官员周三称，已经向仁爱礁（菲方称为阿拥引岛礁）搁浅运输船上的士兵空投了食品和淡水；此前两艘菲律宾船舶在向仁爱礁靠近时，被中国海警船驱离。

在仁爱礁海域进行巡航的中国海警船周日要求两艘装载施工材料、悬挂菲律宾国旗的船舶离开仁爱礁海域。

1999年，菲律宾让一艘运输船在仁爱礁搁浅，以标志其主权归属，并在该船上驻扎了海军陆战队士兵。中国称菲律宾试图在仁爱礁上开展施工。

“我们只是想改善那里的条件，没有在岛礁上扩大或建设永久性建筑的计划。”这名菲律宾海军官员匿名表示。

“周一我们派出了一架海军Islander飞机空投了食品和淡水，但这只够维持几天。我们需要再次派遣民用船只前往。从去年开始，我们一直使用民用船只为士兵提供补给，以避免对抗，这是中国首次对此进行阻拦。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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