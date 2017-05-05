菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然

路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。

“我们为诸如美联储升息等外部事件所做的准备比任何时候都要充分，”菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)在东南亚国家联盟(ASEAN)加上日本、韩国及中国决策者会议结束后称。

菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo也称，由于外汇储备较高，且经济增长强劲，东盟成员国拥有足够的缓冲。(完)