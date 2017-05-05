菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然

调查：日本企业认为内需不振和劳动力短缺是主要担忧问题
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
“我们为诸如美联储升息等外部事件所做的准备比任何时候都要充分，”菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)在东南亚国家联盟(ASEAN)加上日本、韩国及中国决策者会议结束后称。
菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo也称，由于外汇储备较高，且经济增长强劲，东盟成员国拥有足够的缓冲。(完)
(编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透东京6月21日 - 路透调查显示，日本企业表示未来三年最大的担忧是国内需求萎缩，劳动力短缺加剧紧随其后，凸显日本人口下降和老龄化的困境。
路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。
路透悉尼6月21日 - 油价周三跌至七个月低点，让亚洲投资者紧张不安，盖过了全球知名指数供应商--MSCI明晟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数的影响。