菲律宾称中国上月在南海动用水炮驱逐菲渔船

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透马尼拉2月24日 -菲律宾军方周一称，一艘中国海岸巡逻船上月在南海争议水域，动用水炮驱逐菲律宾渔民，表明中国强硬执行南海新规的姿态。
今年初以来，中国要求进入南海的外国渔船要事先经过批准。
“中国海岸巡逻船甚至动用水炮，试图驱逐渔民，”菲律宾武装部队总参谋长包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）告诉外国记者。他描述的是1月27日在黄岩岛附近发生的事件。
包蒂斯塔拒绝就此次对抗提供更多细节，称军方仍需与渔民沟通。
他表示，菲律宾军方将努力避免与中国发生对抗，但若中方以暴力手段对待渔民，菲军方将做出反应。
中国外交部发言人华春莹表示不了解关于此事的有关情况，并重申中国对南沙群岛及附近海域的主权。她补充道，中方有关的海监力量在该区域进行正常的公务巡航活动。
菲律宾一名高级海军军官称，这是中国在该水域首次使用水炮。
“我们的渔民已经习惯这种猫抓老鼠的游戏了，但中国现在变得非常咄咄逼人，”这位不愿透露姓名的菲海军官员说。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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