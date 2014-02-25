菲律宾称中国上月在南海动用水炮驱逐菲渔船

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉2月24日 - 菲律宾军方周一称，一艘中国海岸巡逻船上月在南海争议水域，动用水炮驱逐菲律宾渔民，表明中国强硬执行南海新规的姿态。
今年初以来，中国要求进入南海的外国渔船要事先经过批准。
“中国海岸巡逻船甚至动用水炮，试图驱逐渔民，”菲律宾武装部队总参谋长包蒂斯塔（Emmanuel Bautista）告诉外国记者。他描述的是1月27日在黄岩岛附近发生的事件。
包蒂斯塔拒绝就此次对抗提供更多细节，称军方仍需与渔民沟通。
他表示，菲律宾军方将努力避免与中国发生对抗，但若中方以暴力手段对待渔民，菲军方将做出反应。
中国外交部发言人华春莹表示不了解关于此事的有关情况，并重申中国对南沙群岛及附近海域的主权。她补充道，中方有关的海监力量在该区域进行正常的公务巡航活动。
菲律宾一名高级海军军官称，这是中国在该水域首次使用水炮。
“我们的渔民已经习惯这种猫抓老鼠的游戏了，但中国现在变得非常咄咄逼人，”这位不愿透露姓名的菲海军官员说。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申